Fútbol - Colombia - Segunda División

U. Magdalena vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

En la previa de U. Magdalena vs Patriotas FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 16 de marzo desde las 16:00 horas en el estadio Sierra Nevada. El árbitro designado será Cristian Espitia.

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13 de marzo de 2026, 12:56 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 16:00 horas, Patriotas FC visita a U. Magdalena en el estadio Sierra Nevada, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Patriotas FC

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena viene de empatar ante Real Cundinamarca por 1-1. En los recientes partidos del torneo, nunca perdió. Previo a este empate, ha ganado en 4 jornadas, marcó 12 goles y le anotaron 5.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

El anterior partido jugado por Patriotas FC acabó en empate por 0-0 ante Quindío. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

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Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 11 de septiembre, en el torneo Torneo Postobón II 2011, y firmaron un empate en 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 3 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Cristian Espitia.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira2096219
2Quindío2096217
3Real Cartagena1895319
4U. Magdalena1785216
8Patriotas FC109243-2

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Envigado: 19 de marzo - 16:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: 22 de marzo - 20:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Santander: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de abril - 18:05 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 12: vs Independiente Yumbo: 26 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 13: vs Leones FC: 1 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Cartagena: 13 de abril - 16:00 horas
  • Fecha 15: vs Envigado: 18 de abril - 15:30 horas

Horario U. Magdalena y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas