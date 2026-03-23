U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Por la fecha 12 de la Primera B, Real Santander y U. Magdalena se enfrentan el jueves 26 de marzo desde las 18:00 horas, en el estadio Eduardo Santos.
Así llegan U. Magdalena y Real Santander
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B
U. Magdalena no pudo ante Real Cartagena en el Jaime Morón León. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
En la fecha pasada, Real Santander finalizó con un empate 1-1 ante Tigres. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de septiembre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|26
|11
|8
|2
|1
|11
|2
|Quindío
|24
|11
|7
|3
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|22
|11
|6
|4
|1
|10
|4
|U. Magdalena
|20
|10
|6
|2
|2
|6
|14
|Real Santander
|7
|10
|1
|4
|5
|-6
Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 3: vs Envigado: 9 de abril - 16:00 horas
- Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de abril - 18:05 horas
- Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas
- Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas
Horario U. Magdalena y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas