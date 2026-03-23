U. Magdalena vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Primera B

Por la fecha 12 de la Primera B, Real Santander y U. Magdalena se enfrentan el jueves 26 de marzo desde las 18:00 horas, en el estadio Eduardo Santos.

Así llegan U. Magdalena y Real Santander

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena no pudo ante Real Cartagena en el Jaime Morón León. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y 1 fue empate. En esos últimos partidos, le convirtieron 6 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Real Santander finalizó con un empate 1-1 ante Tigres. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 7 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de septiembre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 7 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 26 11 8 2 1 11 2 Quindío 24 11 7 3 1 9 3 Real Cartagena 22 11 6 4 1 10 4 U. Magdalena 20 10 6 2 2 6 14 Real Santander 7 10 1 4 5 -6

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Independiente Yumbo: 30 de marzo - 15:00 horas

Fecha 3: vs Envigado: 9 de abril - 16:00 horas

Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de abril - 18:05 horas

Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 13: vs Envigado: 31 de marzo - 15:00 horas

Fecha 4: vs Barranquilla FC: 7 de abril - 19:30 horas

Fecha 14: vs Leones FC: 12 de abril - 17:00 horas

Fecha 15: vs Bogotá FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario U. Magdalena y Real Santander, según país