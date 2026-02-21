U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 19:30 horas.

Así llegan U. Magdalena y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Independiente Yumbo.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena derrotó por 3 a 1 a Leones FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de caer en su estadio ante Independiente Yumbo por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Tigres no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de octubre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y Tigres resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jefry Orejuela Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Cartagena 13 5 4 1 0 6 2 Quindío 13 5 4 1 0 6 3 Inter de Palmira 12 5 4 0 1 4 6 U. Magdalena 7 4 2 1 1 1 11 Tigres 5 5 1 2 2 -1

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas

Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 11 de marzo - 18:00 horas

Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas

Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas

Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas

Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas

Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas

Horario U. Magdalena y Tigres, según país