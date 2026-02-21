Fútbol - Colombia - Segunda División

U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo U. Magdalena vs Tigres, que se enfrentarán en el estadio Sierra Nevada el próximo martes 24 de febrero a las 19:30 horas. Jefry Orejuela Hernández será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de febrero de 2026, 12:19 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B se jugará el próximo martes 24 de febrero a las 19:30 horas.

Así llegan U. Magdalena y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Independiente Yumbo.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena derrotó por 3 a 1 a Leones FC en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres viene de caer en su estadio ante Independiente Yumbo por 1 a 3. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria, 1 derrota y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 4 tantos.

Fútbol

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Deportes

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Fútbol

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Fútbol

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Fútbol

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Fútbol

Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Tigres no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de octubre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y Tigres resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Jefry Orejuela Hernández.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
6U. Magdalena742111
11Tigres55122-1

Próximos partidos de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Quindío: 28 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Barranquilla FC: 4 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Real Cundinamarca: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Patriotas FC: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 3: vs Envigado: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Real Santander: 21 de marzo - 15:00 horas

Horario U. Magdalena y Tigres, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Envigado vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JULY 13: James Rodríguez #10 of Colombia reacts during field regonition ahead of their final match against Argentina as part of CONMEBOL Copa America USA 2024 at Hard Rock Stadium on July 13, 2024 in Miami Gardens, Florida. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Independiente Medellín vs Liverpool (U): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Huachipato vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Alavés vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Bologna vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fiorentina vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Noticias Destacadas