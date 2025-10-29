Fútbol - Italia - Serie A
Udinese recibirá a Atalanta por la fecha 10
Te contamos la previa del duelo Udinese vs Atalanta, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas.
Así llegan Udinese y Atalanta
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese consiguió sólo un punto en su último partido frente a Juventus, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 0.
El local está en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|21
|9
|7
|0
|2
|8
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|18
|9
|5
|3
|1
|7
|7
|Atalanta
|13
|9
|2
|7
|0
|6
|9
|Udinese
|12
|8
|3
|3
|2
|-2
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 12:00 horas
- Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 14:45 horas
Horario Udinese y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas