Udinese recibirá a Atalanta por la fecha 10

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Serie A se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas.

Así llegan Udinese y Atalanta

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese consiguió sólo un punto en su último partido frente a Juventus, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 2 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Milan. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 4 goles y registró solo 4 a favor.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el noveno puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 13 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 7 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 21 9 7 0 2 8 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 18 9 5 3 1 7 7 Atalanta 13 9 2 7 0 6 9 Udinese 12 8 3 3 2 -2

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 10: vs Atalanta: 1 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Roma: 9 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 12: vs Bologna: 22 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 14:45 horas

Horario Udinese y Atalanta, según país