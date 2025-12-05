Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Genoa, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Serie A se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 12:00 horas.

Así llegan Udinese y Genoa

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese derrotó por 2 a 0 a Parma en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido y resultó perdedor en 3 oportunidades. Le han encajado 8 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Hellas Verona. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 9 goles y ha recibido 9.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 4 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Genoa resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan281384110
2Napoli28139139
3Inter271390415
9Udinese1813535-6
16Genoa1113256-7

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Genoa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 15: vs Inter: 14 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 16: vs Atalanta: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Roma: 29 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Pisa: 3 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 19: vs Milan: 8 de enero - 14:45 horas

Horario Udinese y Genoa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María José Pizarro celebró entrada de Progresistas al Pacto Histórico y pide el ingreso de la Colombia Humana

2. Las propuestas que le hacen a Verónica Alcocer para que aspire a las elecciones de 2026

3. Juan Carlos Pinzón confirma su entrada a la consulta interpartidista de marzo de 2026

4. Horóscopo para los 12 signos del zodiaco este viernes 5 de diciembre, según Nana Calistar

5. Los temerosos mensajes que llegaron a grupo de WhatsApp del colegio de Valeria Afanador: “Merecen pagar en vida”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.