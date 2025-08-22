Udinese vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Udinese y H. Verona se enfrentarán el próximo lunes 25 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Serie A, desde las 11:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadio Friuli.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Hellas Verona se llevó la victoria por 0 a 1.

Paride Tremolada fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 2: vs Inter: 31 de agosto - 13:45 horas

Fecha 3: vs Pisa: 14 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 4: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 2: vs Lazio: 31 de agosto - 13:45 horas

Fecha 3: vs Cremonese: 15 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 4: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Hellas Verona, según país