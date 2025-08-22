Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Hellas Verona, que se jugará el lunes 25 de agosto desde las 11:30 horas en el estadio Stadio Friuli. Dirige Paride Tremolada.

22 de agosto de 2025, 3:34 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Udinese y H. Verona se enfrentarán el próximo lunes 25 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Serie A, desde las 11:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Stadio Friuli.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Hellas Verona se llevó la victoria por 0 a 1.

Paride Tremolada fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Inter: 31 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Pisa: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Lazio: 31 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Cremonese: 15 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Hellas Verona, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

