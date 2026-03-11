Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Juventus, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 14 de marzo a las 14:45 horas.

DataFactory .

11 de marzo de 2026, 10:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Serie A se jugará el próximo sábado 14 de marzo a las 14:45 horas.

Así llegan Udinese y Juventus

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese consiguió sólo un punto en su último partido frente a Atalanta, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

Juventus llega con envión anímico tras vencer por 4 a 0 a Pisa. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 29 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 50 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (14 PG - 8 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6728221542
2Milan6028179224
3Napoli5628175614
6Juventus5028148622
11Udinese362810612-8

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Genoa: 20 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Juventus en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 30: vs Sassuolo: 21 de marzo - 14:45 horas
  • Fecha 31: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Juventus, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas