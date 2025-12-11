Fútbol - Italia - Serie A
Udinese vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A
Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Napoli, que se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Napoli y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.
Así llegan Udinese y Napoli
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
Udinese viene de caer por 1 a 2 frente a Genoa. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli viene de un triunfo 2 a 1 frente a Juventus. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 1 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|4
|Roma
|27
|14
|9
|0
|5
|7
|11
|Udinese
|18
|14
|5
|3
|6
|-7
Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas
- Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas
- Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas
- Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas
- Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas
Horario Udinese y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas