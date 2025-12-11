Suscribirse

Udinese vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Napoli, que se jugará el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

11 de diciembre de 2025, 1:20 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Napoli y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Napoli

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 1 a 2 frente a Genoa. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 2 a 1 frente a Juventus. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 4 en su arco.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 18 puntos (5 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (10 PG - 1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan311494111
2Napoli3114101310
3Inter3014100419
4Roma27149057
11Udinese1814536-7

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 20: vs Inter: 11 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Parma: 14 de enero - 12:30 horas

Horario Udinese y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

