Udinese vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Sassuolo y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 15 de febrero desde las 06:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Sassuolo

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 1 a 2 frente a Lecce. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo perdió ante Inter por 0 a 5. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 4 goles y le han encajado 9.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 32 puntos (9 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 9 Udinese 32 24 9 5 10 -9 11 Sassuolo 29 24 8 5 11 -7

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Bologna: 23 de febrero - 12:30 horas

Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 26: vs Hellas Verona: 20 de febrero - 14:45 horas

Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Sassuolo, según país