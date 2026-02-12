Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Sassuolo, que se jugará el domingo 15 de febrero desde las 06:30 horas en el estadio Stadio Friuli.

12 de febrero de 2026, 8:10 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Sassuolo y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo domingo 15 de febrero desde las 06:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Sassuolo

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 1 a 2 frente a Lecce. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 6 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo perdió ante Inter por 0 a 5. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 4 goles y le han encajado 9.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el noveno puesto y tiene 32 puntos (9 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 29 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (8 PG - 5 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5824191438
2Milan5023148121
3Napoli4924154513
9Udinese32249510-9
11Sassuolo29248511-7

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Bologna: 23 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 26: vs Hellas Verona: 20 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Sassuolo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

