Una gran actuación de Inter le da la victoria por 4 a 0 ante U. Saint-Gilloise

En el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht, Inter consiguió un enorme triunfo por 4-0 ante RU Saint-Gilloise en la fecha 3 de la Champions. En un partido electrizante, el equipo de Cristian Chivu arrasó con su rival de forma contundente. La apertura del tanteador fue obra de Denzel Dumfries, que aprovechó una jugada para encarrilar la victoria desde el minuto 40 del primer tiempo. La acción continuó con un remate y un penal de Lautaro Martínez (45' 1T) y Hakan Çalhanoglu (7' 2T), respectivamente. El gol que sentenció el resultado final llevó la firma de Francesco Pio Esposito y llegó a través de una gran jugada en el minuto 30 del segundo tiempo.

El protagonismo de Hakan Çalhanoglu lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Inter metió 1 gol, efectuó 50 pases correctos y buscó el arco contrario con 3 disparos.

También fue clave en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht, Denzel Dumfries. El volante de Inter se destacó frente a U. Saint-Gilloise ya que convirtió 1 gol, dio 25 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de RU Saint-Gilloise, David Hubert, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Kjell Scherpen en el arco; Kevin Mac Allister, Christian Burgess y Fedde Leysen en la línea defensiva; Anan Khalaili, Mathias Rasmussen, Adem Zorgane, Ousseynou Niang, Kamiel Van De Perre y Anouar Ait El Hadj en el medio; y Promise David en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Cristian Chivu se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Yann Sommer bajo los tres palos; Yann Bisseck, Stefan de Vrij y Alessandro Bastoni en defensa; Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Çalhanoglu, Piotr Zielinski y Carlos Augusto en la mitad de cancha; y Francesco Pio Esposito y Lautaro Martínez en la delantera.

El partido en el estadio Constant Vanden Stock Anderlecht fue dirigido por el árbitro Glenn Nyberg.

Por la próxima fecha, RU Saint-Gilloise visitará a Atlético de Madrid. Por otro lado, Inter recibirá a Kairat Almaty.

Cambios en U. Saint-Gilloise

60' 2T - Salieron Anouar Ait El Hadj por Raul Florucz, Mathias Rasmussen por Marc Giger y Promise David por Kevin Rodríguez

74' 2T - Salió Ousseynou Niang por Louis Patris

83' 2T - Salió Adem Zorgane por Rob Schoofs

Amonestado en U. Saint-Gilloise:

43' 2T Rob Schoofs (Conducta antideportiva)

Cambios en Inter

45' 2T - Salió Stefan de Vrij por Manuel Akanji

58' 2T - Salieron Lautaro Martínez por Ange Bonny, Alessandro Bastoni por Federico Dimarco y Hakan Çalhanoglu por Petar Sucic

76' 2T - Salió Denzel Dumfries por Luis Henrique

Amonestado en Inter: