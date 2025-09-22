Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima. El partido se jugará en el estadio el Coloso del llano el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas.

DataFactory .

22 de septiembre de 2025, 12:53 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

U. de Chile y Alianza L. empataron en el duelo de ida y, este jueves 25 de septiembre, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El juego se llevará a cabo en el estadio el Coloso del llano e iniciará a partir de las 19:30 horas.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)
  • Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)
  • Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica (E) 1 vs Alianza Lima 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Horario Universidad de Chile y Alianza Lima, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ola de críticas contra Luisa Agudelo: video expone lo que hizo en la final de Cali vs. Santa Fe

2. Viuda de Vicente Fernández fue captada con un hombre en pleno concierto de su hijo; aclaran si se trata de su nueva pareja

3. Hija del empresario Jorge Uribe habla de la supuesta responsabilidad de su tío en el asesinato de su padre: “Fue entregado”

4. Visas H-1B: ¿quiénes pagarán la tarifa de 100.000 dólares? Estados Unidos aclara la confusión

5. Fuerte temblor sacudió a EE. UU. este 22 de septiembre. Esta fue la magnitud, las zonas afectadas y el reporte oficial según USGS

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.