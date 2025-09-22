Universidad de Chile vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

U. de Chile y Alianza L. empataron en el duelo de ida y, este jueves 25 de septiembre, definen quien pasa a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El juego se llevará a cabo en el estadio el Coloso del llano e iniciará a partir de las 19:30 horas.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)

Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)

Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)

Octavos de Final: U. Católica (E) 1 vs Alianza Lima 2 (20 de agosto)

Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Horario Universidad de Chile y Alianza Lima, según país