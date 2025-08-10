Suscribirse

Universidad de Chile vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

En la previa de Universidad de Chile vs Independiente, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 13 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Nacional. El árbitro designado será Anderson Daronco.

10 de agosto de 2025, 1:50 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

U. de Chile y el Rojo se verán las caras el miércoles 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio Nacional, a las 19:30 horas.

El encargado de impartir justicia en el partido será Anderson Daronco.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

Los resultados de Independiente en partidos de la Copa Sudamericana

  • Fase de Grupos: Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo)

Horario Universidad de Chile e Independiente, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Noticias Destacadas

