Universitario vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Universitario y Palmeiras. El partido se jugará en el estadio Monumental de la U el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas. Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

11 de agosto de 2025, 11:50 a. m.