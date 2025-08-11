Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Universitario vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Universitario y Palmeiras. El partido se jugará en el estadio Monumental de la U el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas. Será arbitrado por Facundo Tello Figueroa.

DataFactory .

11 de agosto de 2025, 11:50 a. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Universitario y Palmeiras juegan por la llave 4 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto. El partido será desde las 19:30 horas en el estadio Monumental de la U.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 27 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2021, y terminó con un marcador 6-0 a favor de Palmeiras.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Facundo Tello Figueroa.

Lo más leído

1. Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia
2. Atención: murió Miguel Uribe Turbay. Dolor en Colombia
3. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

Próximo partido de Universitario en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

  • Llave 4: vs Palmeiras: 21 de agosto - 19:30 horas

Próximo partido de Palmeiras en CONMEBOL - Copa Libertadores 2025

  • Llave 4: vs Universitario: 21 de agosto - 19:30 horas

Los resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Universitario 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 0 vs Universitario 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Independiente del Valle 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Barcelona 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)

Horario Universitario y Palmeiras, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidencia de la República lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay. “Sinceras condolencias”

2. Ideam advierte lluvias en varias zonas de Colombia: así estará el clima este lunes 11 de agosto

3. Histórico: Estados Unidos reabre su espacio aéreo a vuelos supersónicos tras medio siglo de restricciones

4. “Qué tristeza tan infinita”: Abogado de Miguel Uribe Turbay reacciona a la muerte del senador y precandidato presidencial

5. De qué murió Miguel Uribe Turbay: Fundación Santa Fe se pronuncia tras el fallecimiento del senador

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.