Fútbol - CONMEBOL - Eliminatorias
Uruguay vs Perú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17
Uruguay y Perú se miden el jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas.
Por la fecha 17 , Perú y Uruguay se enfrentan el jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas en el estadio .
Así llegan Uruguay y Perú
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Uruguay en partidos
Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.
Últimos resultados de Perú en partidos
En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Perú sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|19
|2
|Ecuador
|25
|16
|7
|7
|2
|8
|3
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|5
|4
|Uruguay
|24
|16
|6
|6
|4
|7
|9
|Perú
|12
|16
|2
|6
|8
|-11
Próximo partido de Uruguay en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026
- Fecha 18: vs Chile: 9 de septiembre - 18:30 horas
Próximo partido de Perú en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026
- Fecha 18: vs Paraguay: 9 de septiembre - 18:30 horas
Horario Uruguay y Perú, según país
- Argentina: 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas