Suscribirse

Fútbol - CONMEBOL - Eliminatorias

Uruguay vs Perú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Uruguay y Perú se miden el jueves 4 de septiembre a las 18:30 horas.

DataFactory .

1 de septiembre de 2025, 12:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 17 , Perú y Uruguay se enfrentan el jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas en el estadio .

Así llegan Uruguay y Perú

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Uruguay en partidos

Uruguay viene de ganar en su encuentro anterior a Venezuela con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Perú en partidos

En la fecha pasada, Perú finalizó con un empate 0-0 ante Ecuador. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 3 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y Perú sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (2 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Argentina3516112319
2Ecuador25167728
3Brasil25167455
4Uruguay24166647
9Perú1216268-11

Próximo partido de Uruguay en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Chile: 9 de septiembre - 18:30 horas

Próximo partido de Perú en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Paraguay: 9 de septiembre - 18:30 horas

Horario Uruguay y Perú, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Chicago está al borde de la intervención militar y operaciones masivas del ICE: “Es uno de los lugares más peligrosos del mundo”

2. Néstor Lorenzo revela por qué cambió de decisión sobre Dayro Moreno: contó la verdadera razón

3. Miles respondieron al llamado de una familia humilde: así nació la quinceañera viral que impacta en redes

4. Alias Jimmy, el ‘sucesor’ de Dumar, entregó su ubicación para abatirlo: pelean la jugosa renta de las extorsiones en las disidencias

5. Daniel Quintero propone regalar lavadoras si se convierte en presidente en 2026: “Las mujeres no tienen que lavar ropa a mano”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.