Fútbol - España - Primera División

Valencia se enfrenta ante la visita Osasuna por la fecha 26

Valencia y Osasuna se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará el domingo 1 de marzo desde las 10:15 horas.

26 de febrero de 2026, 11:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Valencia y Osasuna se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 26 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Osasuna

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia busca levantarse de su derrota ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Osasuna derrotó 2-1 a Real Madrid. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Osasuna lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 26 puntos (6 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
9Osasuna332596101
16Valencia26256811-13

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Alavés: 8 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 27: vs Mallorca: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Real Sociedad: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Girona: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 30: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

