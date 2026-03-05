Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Valencia y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de marzo de 2026, 9:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Valencia y Alavés, por la fecha 27 de la Liga, se jugará el próximo domingo 8 de marzo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Alavés

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia logró un triunfo por 1-0 ante Osasuna. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés viene de caer derrotado 0 a 2 ante Levante. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

Fútbol

Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Villarreal vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Fútbol

Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Bologna vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 29 puntos (7 PG - 8 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6426211445
2Real Madrid6026193432
3Atlético de Madrid5126156520
15Valencia29267811-12
16Alavés27267613-11

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sevilla: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Celta: 22 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Getafe vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Villarreal vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Genoa vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Bologna vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Fiorentina vs Parma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Milan vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Deportes Tolima perdió su partido de ida por la Fase Previa 3 de la Copa Libertadores en Chile. - X (@cdtolima)

Deportes Tolima cae ante O’Higgins: el cupo a fase de grupos se definirá en Ibagué

Noticias Destacadas