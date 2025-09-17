Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Valencia vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Mestalla el sábado 20 de septiembre, comenzará a las 14:00 horas.

17 de septiembre de 2025, 2:08 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Valencia recibe el próximo sábado 20 de septiembre a Athletic Bilbao por la fecha 5 de la Liga, a partir de las 14:00 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Athletic Bilbao

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia cayó 0 a 6 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Alavés por 0 a 1.

Athletic Bilbao se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (3 PG - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
5Athletic Bilbao943012
15Valencia44112-4

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Espanyol: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Girona: 4 de octubre - 10:15 horas
  • Fecha 9: vs Alavés: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Athletic Bilbao, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

