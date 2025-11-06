Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Betis se mide ante Valencia en el estadio Mestalla el domingo 9 de noviembre a las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de noviembre de 2025, 4:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 9 de noviembre, Betis visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga.

Así llegan Valencia y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 2 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 19 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (5 PG - 4 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
5Betis19115426
18Valencia911236-10

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 15: vs Barcelona: 6 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Deportivo Pereira será investigado por MinTrabajo tras incumplimiento: grave situación para el club

2. Se conoce supuesto motivo por el que asesinaron a Jaime Esteban Moreno: Fiscalía reveló todo

3. Registraduría rechazó el comité de recolección de firmas con el que Daniel Quintero buscaba una candidatura presidencial

4. La FDA lanza alerta en Estados Unidos: detectan versiones falsas de Botox que podrían causar efectos graves en la salud

5. Juan David Tejada reapareció con su hijo tras pullas que tiró a Aida Victoria Merlano; le cayeron por palabras que soltó

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.