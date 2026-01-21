Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Valencia y Espanyol. El partido se jugará en el estadio Mestalla el sábado 24 de enero a las 10:15 horas.

21 de enero de 2026, 2:08 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Valencia y Espanyol correspondiente a la fecha 21 se disputará en el estadio Mestalla desde las 10:15 horas, el sábado 24 de enero.

Así llegan Valencia y Espanyol

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia venció 1-0 a Getafe en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.2 juegos terminaron en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

A Espanyol no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Girona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Según el registro del historial, ambos equipos terminaron empatados durante los últimos 5 encuentros del torneo. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 20 puntos (4 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 34 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 4 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
5Espanyol342010461
17Valencia2020488-12

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Betis: 1 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Real Madrid: 8 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Alavés: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Villarreal: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

