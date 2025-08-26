Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Valencia y Getafe se miden en el estadio Mestalla el viernes 29 de agosto a las 14:30 horas.

DataFactory .

26 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 de la Liga, Getafe y Valencia se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 14:30 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Getafe

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Osasuna en el El Sadar.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe venció 2-1 a Sevilla en la fecha anterior.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (2 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Villarreal622007
2Barcelona622004
3Real Madrid622004
4Getafe622003
14Valencia12011-1

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 4: vs Real Oviedo: 13 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Getafe, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

