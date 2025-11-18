Suscribirse

Valencia vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Valencia y Levante se miden en el estadio Mestalla el viernes 21 de noviembre a las 15:00 horas.

18 de noviembre de 2025, 12:47 p. m.
Por la fecha 13 de la Liga, Levante y Valencia se enfrentan el viernes 21 de noviembre desde las 15:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Levante

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia terminó con un empate en 1 frente a Betis en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 1 y perdió en 3 oportunidades. Recibió 9 goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Atlético de Madrid. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 9.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de abril, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
17Valencia1012246-10
19Levante912237-7

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Rayo Vallecano: 1 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 15: vs Osasuna: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Villarreal: 14 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

