Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Valencia y Mallorca se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará el viernes 19 de diciembre desde las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

16 de diciembre de 2025, 12:11 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Valencia y Mallorca se disputará el próximo viernes 19 de diciembre por la fecha 17 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Mallorca

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 1 y empatado 3, con 5 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 3-1 a Elche. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 15 puntos (3 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (4 PG - 5 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
14Mallorca1716457-5
17Valencia1516367-10

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Celta: 3 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Girona: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Margarita Rosa de Francisco mostró imágenes de cómo fue su matrimonio y dejó inesperado mensaje tras dar el ‘sí’

2. Parranda del prófugo Carlos Ramón González termina en investigación disciplinaria

3. Le llegó compañero de lujo a Luis Díaz: Bayern Múnich anunció el regreso de un crack mundial

4. Así cayó en Bogotá la red criminal de extorsión carcelaria más grande del país: operaba desde La Picota y el Buen Pastor

5. Verónica Alcocer regresó a Colombia en una operación discreta y tras ser incluida en la lista Clinton

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.