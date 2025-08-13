Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Valencia y Real Sociedad se miden en el estadio Mestalla el sábado 16 de agosto a las 14:30 horas.

DataFactory .

13 de agosto de 2025, 2:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los Txuri-urdines debutan ante los Ches el próximo sábado 16 de agosto, en una nueva edición de la Liga. El choque comenzará a las 14:30 horas y será en el estadio Mestalla.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 19 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

¿En qué jornada juega el clásico Valencia?

Durante la jornada 10, Valencia se enfrentará a Villarreal en el tan esperado derbi de la Comunitat.

¿En qué jornada juega el clásico Real Sociedad?

Y según el sorteo del calendario de esta competencia, el derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Bilbao se llevará a cabo en la fecha 11.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia
3. Aviso para afiliados de Nueva EPS en Colombia que se implementará en semanas: ¿de qué trata?

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Osasuna: 24 de agosto - 10:00 horas
  • Fecha 3: vs Getafe: 29 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 2: vs Espanyol: 24 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto - 12:00 horas
  • Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Sociedad, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso

2. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

3. YouTube estrena en Estados Unidos su nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

4. Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

5. Pronóstico del clima: Ideam advierte lluvias en varias zonas para este miércoles, 13 de agosto

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.