Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

En la previa de Valencia vs Villarreal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 25 de octubre desde las 14:00 horas en el estadio Mestalla.

22 de octubre de 2025, 3:28 p. m.
El próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 14:00 horas, Villarreal visita a Valencia en el estadio Mestalla, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga.

Así llegan Valencia y Villarreal

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de empatar ante Alavés por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Villarreal acabó en empate por 2-2 ante Betis. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 victorias y 1 derrota. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 7 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
4Atlético de Madrid1694416
14Valencia99234-4

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Real Madrid: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Mallorca: 22 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

Noticias Destacadas

