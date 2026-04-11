Vasco da Gama vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 14 de abril a las 19:00 horas.
Así llegan Vasco da Gama y Audax Italiano
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Florencio Sola.
Últimos resultados de Vasco da Gama en partidos de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama consiguió sólo un punto en su último partido frente a Barracas Central, tras igualar 0-0.
Últimos resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Sudamericana
Audax Italiano viene de caer en su estadio ante Olimpia por 0 a 2.
Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. Vasco, en tercer lugar, sólo logró cosechar 1 punto, mientras que Audax I. está en cuarto puesto al no sumar ninguna unidad.
Próximos partidos de Vasco da Gama en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo G - Fecha 3: vs Olimpia: 30 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Audax Italiano: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Olimpia: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Barracas Central: 27 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Audax Italiano en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo G - Fecha 3: vs Barracas Central: 28 de abril - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Vasco da Gama: 6 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Barracas Central: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Olimpia: 27 de mayo - 19:30 horas
Horario Vasco da Gama y Audax Italiano, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas