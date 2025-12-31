Villarreal visita a Elche por la fecha 18

Elche recibirá a Villarreal, en el marco de la fecha 18 de la Liga, el próximo sábado 3 de enero a partir de las 12:30 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Villarreal

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche viene de vencer a Rayo Vallecano con un marcador de 4-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal viene de perder contra Barcelona por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 7 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Elche con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (11 PG - 2 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 4 Villarreal 35 16 11 2 3 16 9 Elche 22 17 5 7 5 3

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 12:30 horas

Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Villarreal, según país