Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Betis se mide ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica el sábado 18 de octubre a las 11:30 horas.

15 de octubre de 2025, 2:18 p. m.
A partir de las 11:30 horas el próximo sábado 18 de octubre, Betis visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Betis

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Real Madrid. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos ganados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega triunfante luego de ver caer a Espanyol con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Villarreal es una fortaleza como local: sumó su cuarto triunfo consecutivo en el estadio Estadio de la Cerámica.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el tercer puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 1 PP).

En la próxima fecha de esta competencia, Villarreal se medirá con Valencia en el derbi de la Comunitat. El ansiado partido por los eternos rivales será el 25 de octubre, desde las 14:00 horas, en el estadio Mestalla.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid21870110
2Barcelona19861113
3Villarreal1685126
4Betis1584315
5Atlético de Madrid1383415

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Valencia: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Rayo Vallecano: 1 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 12: vs Espanyol: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 10: vs Atlético de Madrid: 27 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Mallorca: 2 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Noticias Destacadas

