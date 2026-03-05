Villarreal vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

El duelo entre Villarreal y Elche correspondiente a la fecha 27 se disputará en el Estadio de la Cerámica desde las 08:00 horas, el domingo 8 de marzo.

Así llegan Villarreal y Elche

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Barcelona. Suma 1 partido sin ganar y en 3 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Elche igualó 2-2 el juego frente a Espanyol. Con un historial irregular (3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 10 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 3 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Villarreal.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 51 puntos (16 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (5 PG - 11 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 4 Villarreal 51 26 16 3 7 17 17 Elche 26 26 5 11 10 -5

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 15:00 horas

Fecha 29: vs Real Sociedad: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Real Madrid: 14 de marzo - 15:00 horas

Fecha 29: vs Mallorca: 21 de marzo - 08:00 horas

Fecha 30: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Elche, según país