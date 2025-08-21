Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Villarreal y Girona se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el domingo 24 de agosto desde las 12:30 horas.

DataFactory .

21 de agosto de 2025, 4:02 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Villarreal y Girona se disputará el próximo domingo 24 de agosto por la fecha 2 de la Liga, a partir de las 12:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Girona

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Real Oviedo.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona cayó 1 a 3 ante Rayo Vallecano.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 0 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
4Getafe311002
17Girona01001-2

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 10:00 horas
  • Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Sevilla: 30 de agosto - 12:30 horas
  • Fecha 4: vs Celta: 14 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Girona, según país

  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Abren investigación contra David Racero por escándalo de coimas y caso fruver

2. Así rotará el pico y placa en Medellín este viernes 22 de agosto: evite multas

3. Memes consumen a Millonarios en medio de su desgracia: los más virales en redes sociales

4. Diosdado Cabello lanza grave amenaza a quien pida “invasiones” en Venezuela: “Sabemos cómo se llaman”

5. Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.