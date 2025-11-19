Suscribirse

Villarreal vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Liga

Villarreal y Mallorca se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 15:00 horas.

19 de noviembre de 2025, 12:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Villarreal y Mallorca se disputará el próximo sábado 22 de noviembre por la fecha 13 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Mallorca

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal ganó por 2-0 el juego pasado ante Espanyol. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 11.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Mallorca derrotó 1-0 a Getafe. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 7 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 4 a 0.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
4Atlético de Madrid251274113
15Mallorca1212336-6

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Real Sociedad: 30 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Getafe: 6 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 16: vs Levante: 14 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 17: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Oviedo: 5 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Elche: 13 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 17: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

