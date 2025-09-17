Suscribirse

Villarreal vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Liga

Villarreal y Osasuna se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 20 de septiembre desde las 11:30 horas.

17 de septiembre de 2025, 2:15 p. m.
El juego entre Villarreal y Osasuna se disputará el próximo sábado 20 de septiembre por la fecha 5 de la Liga, a partir de las 11:30 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Osasuna

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 3 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Osasuna derrotó 2-0 a Rayo Vallecano. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 3 goles y le marcaron 2 en su arco.

Si observamos la condición de local/visitante, los resultados de cada equipo difieren. Villarreal lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles. Osasuna muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal lo ganó por 4 a 2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
6Villarreal742115
9Osasuna642021

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Betis: 18 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Elche: 25 de septiembre - 12:30 horas
  • Fecha 7: vs Betis: 28 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 8: vs Getafe: 3 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Atlético de Madrid: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Osasuna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

