Villarreal vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

El juego entre Villarreal y Real Madrid se disputará el próximo sábado 24 de enero por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-0 a Levante. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 3 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (15 PG - 3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 4 Atlético de Madrid 41 20 12 5 3 18 5 Espanyol 34 20 10 4 6 1

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 10:15 horas

Fecha 23: vs Espanyol: 9 de febrero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas

Fecha 25: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 08:00 horas

Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 15:00 horas

Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

