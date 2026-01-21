Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Villarreal y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el sábado 24 de enero desde las 15:00 horas.

El juego entre Villarreal y Real Madrid se disputará el próximo sábado 24 de enero por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-0 a Levante. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 3 a 1.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (15 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4920161332
2Real Madrid4820153226
3Villarreal4119132418
4Atlético de Madrid4120125318
5Espanyol342010461

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 10:15 horas
  • Fecha 23: vs Espanyol: 9 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 25: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 08:00 horas
  • Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

