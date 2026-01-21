Villarreal vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

El juego entre Villarreal y Real Madrid se disputará el próximo sábado 24 de enero por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.
Así llegan Villarreal y Real Madrid
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga
Villarreal busca levantarse de su derrota ante Betis en el Benito Villamarín. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 8 goles marcados y con 6 en su arco.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-0 a Levante. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 11 goles y le marcaron 4 en su arco.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid lo ganó por 3 a 1.
El local está en el tercer puesto y alcanzó 41 puntos (13 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 48 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (15 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|20
|16
|1
|3
|32
|2
|Real Madrid
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|3
|Villarreal
|41
|19
|13
|2
|4
|18
|4
|Atlético de Madrid
|41
|20
|12
|5
|3
|18
|5
|Espanyol
|34
|20
|10
|4
|6
|1
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 22: vs Osasuna: 31 de enero - 10:15 horas
- Fecha 23: vs Espanyol: 9 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 25: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 22: vs Rayo Vallecano: 1 de febrero - 08:00 horas
- Fecha 23: vs Valencia: 8 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Real Madrid, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas