Fútbol - España - Primera División
Villarreal vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga
Villarreal y Real Oviedo se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el viernes 15 de agosto desde las 14:30 horas.
El Submarino amarillo y Real Oviedo comenzarán, el próximo viernes 15 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Liga. El duelo se jugará desde las 14:30 horas, en el Estadio de la Cerámica.
¿En qué jornada juega el clásico Villarreal?
El sorteo del fixture ha decidido que Villarreal y Valencia se encuentren en el derbi de la Comunitat durante la jornada 10.
Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 2: vs Girona: 24 de agosto - 12:30 horas
- Fecha 3: vs Celta: 31 de agosto - 10:00 horas
- Fecha 4: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 2: vs Real Madrid: 24 de agosto - 14:30 horas
- Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 12:00 horas
- Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 07:00 horas
- Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Horario Villarreal y Real Oviedo, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas