West Ham United se enfrentará ante Tottenham por la fecha 4

Tottenham se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 13 de septiembre a las 11:30 horas. El partido será supervisado por Jarred Gillett.

11 de septiembre de 2025, 1:32 p. m.
A partir de las 11:30 horas el próximo sábado 13 de septiembre, Tottenham visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Tottenham

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Nottingham Forest por 3-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham cayó derrotado 0 a 1 ante Bournemouth.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool933004
2Chelsea732106
3Arsenal632015
4Tottenham632014
16West Ham United33102-4

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 14:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas

Horario West Ham United y Tottenham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

