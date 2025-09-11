West Ham United se enfrentará ante Tottenham por la fecha 4

A partir de las 11:30 horas el próximo sábado 13 de septiembre, Tottenham visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Tottenham

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Nottingham Forest por 3-0.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham cayó derrotado 0 a 1 ante Bournemouth.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo sexto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (2 PG - 1 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 9 3 3 0 0 4 2 Chelsea 7 3 2 1 0 6 3 Arsenal 6 3 2 0 1 5 4 Tottenham 6 3 2 0 1 4 16 West Ham United 3 3 1 0 2 -4

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 14:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 5: vs Brighton and Hove: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Wolverhampton: 28 de septiembre - 08:00 horas

Fecha 7: vs Leeds United: 4 de octubre - 06:30 horas

Fecha 8: vs Aston Villa: 19 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Everton: 26 de octubre - 11:30 horas

Horario West Ham United y Tottenham, según país