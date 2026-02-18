Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Bournemouth se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 21 de febrero a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Samuel Barrott.

18 de febrero de 2026, 9:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 12:30 horas el próximo sábado 21 de febrero, Bournemouth visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Bournemouth

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega triunfante luego de ver caer a Everton con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

En los últimos 5 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 37 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 10 PE - 7 PP).

Samuel Barrott es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
9Bournemouth37269107-2
18West Ham United24266614-17

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Fulham: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Manchester City: 14 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Brentford: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Burnley: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester United: 20 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

