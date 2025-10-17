Fútbol - Inglaterra - Premier League
West Ham United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League
Brentford se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el lunes 20 de octubre a las 14:00 horas. El partido será supervisado por Andrew Madley.
A partir de las 14:00 horas el próximo lunes 20 de octubre, Brentford visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Brentford
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Arsenal. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
Brentford cayó derrotado 0 a 1 ante Manchester City. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 7 goles y recibió 9.
La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Jugadas 3 jornadas del campeonato, West Ham United aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Boleyn Ground. Brentford atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brentford se impuso por 0 a 1.
El local se ubica en el décimo noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 4 PP).
Andrew Madley es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|16
|7
|5
|1
|1
|11
|2
|Liverpool
|15
|7
|5
|0
|2
|4
|3
|Tottenham
|14
|7
|4
|2
|1
|8
|16
|Brentford
|7
|7
|2
|1
|4
|-3
|19
|West Ham United
|4
|7
|1
|1
|5
|-10
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 9: vs Liverpool: 25 de octubre - 14:00 horas
- Fecha 10: vs Crystal Palace: 1 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 11: vs Newcastle United: 9 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 12: vs Brighton and Hove: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Burnley: 29 de noviembre - 10:00 horas
Horario West Ham United y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas