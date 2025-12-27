Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Brighton and Hove se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el martes 30 de diciembre a las 14:30 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

27 de diciembre de 2025, 11:57 a. m.
A partir de las 14:30 horas el próximo martes 30 de diciembre, Brighton and Hove visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Brighton and Hove

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Fulham. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Brighton and Hove y Arsenal, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (6 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
9Brighton and Hove24176652
18West Ham United13173410-16

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas

Horario West Ham United y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

