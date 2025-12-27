West Ham United vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

A partir de las 14:30 horas el próximo martes 30 de diciembre, Brighton and Hove visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Brighton and Hove

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United llega con resultado de empate, -, ante Fulham. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Brighton and Hove y Arsenal, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (6 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 39 17 12 3 2 21 2 Manchester City 37 17 12 1 4 25 3 Aston Villa 36 17 11 3 3 9 9 Brighton and Hove 24 17 6 6 5 2 18 West Ham United 13 17 3 4 10 -16

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas

Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Bournemouth: 19 de enero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Fulham: 24 de enero - 10:00 horas

Horario West Ham United y Brighton and Hove, según país