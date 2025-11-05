Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Burnley se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

5 de noviembre de 2025, 2:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Burnley visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Burnley

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Newcastle United por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley cayó derrotado 0 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 11.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 6 PP).

Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
17Burnley1010316-7
18West Ham United710217-11

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas

Horario West Ham United y Burnley, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué Six Flags America cierra oficialmente tras 50 años de funcionamiento? Estas son las razones

2. Presupuesto Bogotá 2026: así se distribuirán los recursos en los diferentes sectores de la ciudad

3. General se paró firme y no cedió a comunidades presionadas por hombres de alias Calarcá en el Meta

4. Juan Manuel Galán entregó detalles de por qué no le dieron la cabeza de lista al Senado a Alejandro Gaviria

5. Gustavo Petro publicó enigmático mensaje pese al retiro de su visa a EE. UU.: “Te volveré a ver”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.