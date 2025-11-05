Fútbol - Inglaterra - Premier League
West Ham United vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League
Burnley se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Michael Salisbury.
A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 8 de noviembre, Burnley visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Burnley
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United ganó el encuentro previo ante Newcastle United por 3-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 8 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley cayó derrotado 0 a 2 ante Arsenal. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 7 goles y recibió 11.
El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y terminó en empate a 2.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 6 PP).
Michael Salisbury es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|25
|10
|8
|1
|1
|15
|2
|Manchester City
|19
|10
|6
|1
|3
|12
|3
|Liverpool
|18
|10
|6
|0
|4
|4
|17
|Burnley
|10
|10
|3
|1
|6
|-7
|18
|West Ham United
|7
|10
|2
|1
|7
|-11
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas
- Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 16: vs Aston Villa: 14 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Fulham: 13 de diciembre - 12:30 horas
Horario West Ham United y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas