West Ham United vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League

A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 22 de agosto, Chelsea visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Chelsea

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Sunderland.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Chelsea y Crystal Palace, con un marcador 0-0..

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 3 1 1 0 0 4 2 Sunderland 3 1 1 0 0 3 3 Tottenham 3 1 1 0 0 3 11 Chelsea 1 1 0 1 0 0 19 West Ham United 0 1 0 0 1 -3

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Nottingham Forest: 31 de agosto - 08:00 horas

Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 7: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 06:30 horas

Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 11:30 horas

Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Chelsea, según país