Fútbol - Inglaterra - Premier League
West Ham United vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Premier League
Chelsea se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el viernes 22 de agosto a las 14:00 horas.
A partir de las 14:00 horas el próximo viernes 22 de agosto, Chelsea visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Chelsea
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United recibió un duro golpe y cayó 0 a 3 ante su rival Sunderland.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Chelsea y Crystal Palace, con un marcador 0-0..
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Chelsea se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo noveno puesto y no tiene puntos hasta ahora (1 PP), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (1 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Manchester City
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Sunderland
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|Tottenham
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|11
|Chelsea
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|19
|West Ham United
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Nottingham Forest: 31 de agosto - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Tottenham: 13 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 5: vs Crystal Palace: 20 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 7: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 3: vs Fulham: 30 de agosto - 06:30 horas
- Fecha 4: vs Brentford: 13 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 11:30 horas
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: 27 de septiembre - 09:00 horas
- Fecha 7: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario West Ham United y Chelsea, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas