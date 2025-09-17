West Ham United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El duelo entre West Ham United y Crystal Palace correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Boleyn Ground desde las 09:00 horas, el sábado 20 de septiembre.

Así llegan West Ham United y Crystal Palace

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Tottenham. Suma 2 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Crystal Palace igualó 0-0 el juego frente a Sunderland. Con un historial irregular (1 victoria y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 1 en su arco.

West Ham United aún no pudo ganar como local en el estadio Boleyn Ground y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Crystal Palace.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (1 PG - 3 PE).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Tony Harrington.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 9 Crystal Palace 6 4 1 3 0 3 18 West Ham United 3 4 1 0 3 -7

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Everton: 29 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 7: vs Arsenal: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Everton: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Bournemouth: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Arsenal: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Crystal Palace, según país