Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Manchester City se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 14 de marzo a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Michael Oliver.

11 de marzo de 2026, 10:04 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo sábado 14 de marzo, Manchester City visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Manchester City

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Fulham por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Manchester City y Nottingham Forest, con un marcador 2-2. En los últimos partidos del torneo, antes de este empate, había ganado en 4 jornadas, con 10 goles marcados y con 4 recibidos.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 28 puntos (7 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (18 PG - 6 PE - 5 PP).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6730207337
2Manchester City6029186532
3Manchester United5129149611
4Aston Villa512915685
18West Ham United28297715-19

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Aston Villa: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas