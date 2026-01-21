Fútbol - Inglaterra - Premier League

West Ham United vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Premier League

Sunderland se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el sábado 24 de enero a las 07:30 horas. El partido será supervisado por Thomas Bramall.

21 de enero de 2026, 1:09 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 07:30 horas el próximo sábado 24 de enero, Sunderland visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 23 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Sunderland

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United ganó el encuentro previo ante Tottenham por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 empate, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland llega triunfante luego de ver caer a Crystal Palace con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland se impuso por 3 a 0.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (8 PG - 9 PE - 5 PP).

Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5022155226
2Manchester City4322134524
3Aston Villa432213458
9Sunderland33228950
18West Ham United17224513-20

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Manchester United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Bournemouth: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Liverpool: 28 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Arsenal: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas

Horario West Ham United y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

