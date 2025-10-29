Wolverhampton enfrenta a Fulham buscando salir del último puesto

Wolverhampton y Fulham se enfrentarán en el estadio Craven Cottage el próximo sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan Fulham y Wolverhampton

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de caer por 1 a 2 frente a Newcastle United. Ha ganado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton perdió ante Burnley por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 10.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Fulham se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el vigésimo lugar en el torneo (2 PE - 7 PP).

John Brooks fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 17 Fulham 8 9 2 2 5 -5 20 Wolverhampton 2 9 0 2 7 -12

Próximos partidos de Fulham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Everton: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Sunderland: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Tottenham: 29 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 14: vs Manchester City: 2 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Crystal Palace: 7 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Aston Villa: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Nottingham Forest: 3 de diciembre - 14:30 horas

Fecha 15: vs Manchester United: 8 de diciembre - 15:00 horas

Horario Fulham y Wolverhampton, según país