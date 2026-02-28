Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

Liverpool se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el martes 3 de marzo a las 15:15 horas. El partido será supervisado por Thomas Bramall.

28 de febrero de 2026, 9:20 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:15 horas el próximo martes 3 de marzo, Liverpool visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Liverpool

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 2-2, ante Arsenal. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Liverpool y West Ham United, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 20 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (13 PG - 6 PE - 8 PP).

Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa512815678
6Liverpool452713687
20Wolverhampton13292720-31

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Liverpool, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

