Wolverhampton se enfrentará ante Liverpool por la fecha 29

A partir de las 15:15 horas el próximo martes 3 de marzo, Liverpool visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Liverpool
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton llega con resultado de empate, 2-2, ante Arsenal. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Liverpool y West Ham United, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 7 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.
Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Liverpool se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 20 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (13 PG - 6 PE - 8 PP).
Thomas Bramall es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|28
|15
|6
|7
|8
|6
|Liverpool
|45
|27
|13
|6
|8
|7
|20
|Wolverhampton
|13
|29
|2
|7
|20
|-31
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 15:15 horas
- Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 11:30 horas
- Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Horario Wolverhampton y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas