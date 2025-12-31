Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

West Ham United se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 3 de enero a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Peter Bankes.

31 de diciembre de 2025, 11:38 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 3 de enero, West Ham United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y West Ham United

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre West Ham United y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 3 puntos (3 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 11 PP).

Peter Bankes es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
18West Ham United14193511-17
20Wolverhampton3190316-29

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Wolverhampton y West Ham United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

