Wolverhampton se enfrentará ante West Ham United por la fecha 20

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 3 de enero, West Ham United visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y West Ham United
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Manchester United.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre West Ham United y Brighton and Hove, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 empate y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 10 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Wolverhampton se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 3 puntos (3 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PG - 5 PE - 11 PP).
Peter Bankes es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|18
|West Ham United
|14
|19
|3
|5
|11
|-17
|20
|Wolverhampton
|3
|19
|0
|3
|16
|-29
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Manchester City: 24 de enero - 10:00 horas
- Fecha 24: vs Bournemouth: 31 de enero - 10:00 horas
- Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
- Fecha 22: vs Tottenham: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Sunderland: 24 de enero - 07:30 horas
- Fecha 24: vs Chelsea: 31 de enero - 12:30 horas
- Fecha 25: vs Burnley: 7 de febrero - 10:00 horas
Horario Wolverhampton y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas