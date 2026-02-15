Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Arsenal se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el miércoles 18 de febrero a las 15:00 horas.

15 de febrero de 2026, 8:18 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo miércoles 18 de febrero, Arsenal visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Arsenal

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 0-0, ante Nottingham Forest. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 7 goles en contra. Marcó 1 tanto en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Arsenal y Brentford, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

Durante los 5 partidos más recientes en el torneo, los visitantes se han llevado el triunfo ante el local en 5 oportunidades, quedando así con una favorable ventaja. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 13 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 9 puntos (1 PG - 6 PE - 19 PP), mientras que el visitante tiene 57 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (17 PG - 6 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
4Manchester United4526129510
20Wolverhampton9261619-32

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Crystal Palace: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas