Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Premier League

Aston Villa se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el viernes 27 de febrero a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Craig Pawson.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

24 de febrero de 2026, 8:39 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo viernes 27 de febrero, Aston Villa visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Aston Villa

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 2-2, ante Arsenal. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aston Villa y Leeds United, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Fútbol

Levante vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Fútbol

Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Fútbol

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Fútbol

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Fútbol

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Fútbol

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Fútbol

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 10 puntos (1 PG - 7 PE - 20 PP), mientras que el visitante tiene 51 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (15 PG - 6 PE - 6 PP).

Craig Pawson es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5627175531
3Aston Villa5127156610
4Manchester United4827139511
20Wolverhampton10281720-33

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Liverpool: 3 de marzo - 15:15 horas
  • Fecha 30: vs Brentford: 16 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Levante vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Liga

Parma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Serie A

Boca Juniors vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Primera B

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Bahia vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Libertadores

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

U. Magdalena vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Noticias Destacadas