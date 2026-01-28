Wolverhampton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 31 de enero, Bournemouth visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.
Así llegan Wolverhampton y Bournemouth
Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League
Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Manchester City. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 4 goles y registró 5 a favor.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth llega triunfante luego de ver caer a Liverpool con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 17 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 7 PP).
Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|13
|Bournemouth
|30
|23
|7
|9
|7
|-5
|20
|Wolverhampton
|8
|23
|1
|5
|17
|-28
Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 29: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
- Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas
- Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas
- Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Wolverhampton y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas