Fútbol - Inglaterra - Premier League

Wolverhampton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Bournemouth se mide ante Wolverhampton en el Molineux Stadium el sábado 31 de enero a las 10:00 horas. El partido será supervisado por Michael Oliver.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de enero de 2026, 1:33 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 31 de enero, Bournemouth visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Bournemouth

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Manchester City. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 empatados. Ha recibido 4 goles y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega triunfante luego de ver caer a Liverpool con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 11 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

Fútbol

Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Osasuna vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Levante vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Cagliari vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 8 puntos (1 PG - 5 PE - 17 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (7 PG - 9 PE - 7 PP).

Michael Oliver es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
13Bournemouth3023797-5
20Wolverhampton8231517-28

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Chelsea: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Nottingham Forest: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Crystal Palace: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Aston Villa: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Osasuna vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Real Oviedo vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Levante vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Cagliari vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Pisa vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Wolverhampton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Noticias Destacadas