Wolverhampton vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

A partir de las 10:00 horas el próximo sábado 20 de diciembre, Brentford visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Brentford

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Arsenal. Ha perdido los últimos 4 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 10 goles y ha marcado 2.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Brentford y Leeds United, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 8 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 2 puntos (2 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 8 PP).

Matthew Donohue es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3616113220
2Manchester City3416111422
3Aston Villa331610338
15Brentford2016628-3
20Wolverhampton2160214-26

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Liverpool: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Manchester United: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs West Ham United: 3 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Everton: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Newcastle United: 18 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Everton: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Sunderland: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Chelsea: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Wolverhampton y Brentford, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

