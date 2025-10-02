Wolverhampton vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

A partir de las 08:00 horas el próximo domingo 5 de octubre, Brighton and Hove visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Brighton and Hove

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega con resultado de empate, 1-1, ante Tottenham.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega triunfante luego de ver caer a Chelsea con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 8 veces.

Jugadas 3 jornadas del campeonato, Wolverhampton aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Molineux Stadium.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 3 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 1 punto (1 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 2 PP).

Jarred Gillett es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 10 Brighton and Hove 8 6 2 2 2 0 20 Wolverhampton 1 6 0 1 5 -9

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Sunderland: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Burnley: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Fulham: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Chelsea: 8 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Crystal Palace: 22 de noviembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Newcastle United: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Manchester United: 25 de octubre - 11:30 horas

Fecha 10: vs Leeds United: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Crystal Palace: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Brentford: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Wolverhampton y Brighton and Hove, según país